Стало известно о кибератаках на сайт консульского департамента МИД РФ

Сайт консульского департамента министерства иностранных дел РФ, занимающегося выдачей российских электронных виз, подвергся нескольким хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

По данным агентства, на сайт консульского департамента нацелились зарубежные хакеры. Однако в большинстве случаев злоумышленники во время атак используют сервисы VPN, поэтому определить их точное местоположение крайне сложно.

«Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз — одна из приоритетных задач консульского департамента МИД РФ», — подчеркнул источник.

Он добавил, что сотрудники внешнеполитического ведомства принимают меры для предотвращения хакерских атак и устранения иных угроз в киберсфере. В том числе специалисты следуют рекомендациям регулятора в области информационной безопасности, используя проверенные технологии и методы для отслеживания угроз.

27 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. В ходе встречи он поручил спецслужбам найти новые методы нейтрализации угроз в сфере информационной безопасности и повысить эффективность защиты соответствующей инфраструктуры.

Ранее в РФ зафиксировали двукратный рост числа кибератак на финансовый сектор.