В России вдвое выросло число кибератак на финансовый сектор

Число кибератак на финансовый сектор РФ вдвое выросло в первом квартале 2025 года. К таким выводам пришли аналитики входящего в группу МТС центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, передает РИА Новости.

«Финансовый сектор столкнулся с беспрецедентным ростом кибератак — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 2,2 раза», — сообщили в ведомстве.

По данным аналитиков, резко возросло число кибератак на российские банки. Если в первые три квартала 2024 года их число составило 1,5 тыс., то в четвертом квартале — 2,5 тыс., а в первом квартале 2025 года производилось две тысячи кибератак на банки ежемесячно, при этом 13,5% атак на финансовый сектор носили критический характер.

Отмечается, что число инцидентов в сфере информационной безопасности за год почти не изменилось.

До этого Астана и Москва оказались в лидерах по числу обнаруженных киберугроз.

Ранее россиян предупредили о масштабной волне кибератак с дипфейками.