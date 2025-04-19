В России учредили стипендию имени Владимира Жириновского

Кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского в области востоковедения и госуправления. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«С 1 сентября 2025 года студенты (курсанты) вузов и аспиранты (адъюнкты) вузов, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени В. В. Жириновского», — сказано в сообщении.

Каждый год будут назначать 10 стипендий для студентов по 15 тыс. рублей в месяц, и 10 стипендий по 20 тыс. рублей в месяц для аспирантов. Стипендии, как уточняется, будут назначать на год.

Для получения выплат студенты должны пройти конкурсный отбор, его планируют проводить сотрудники Минобрнауки. Обязательное требование для кандидатов — оценки только «‎хорошо» и «‎отлично» по итогам аттестаций. Кроме того, нужны публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы или его победа во всероссийском или международном конкурсе.

Об учреждении этой выплаты для студентов сообщалось в начале 2025 года.

В январе текущего года президент России Владимир Путин сообщил, что президентские стипендии повысят до 30 тыс. рублей. До этого решения президента размер стипендий составлял 20 тыс. в месяц. Стипендии получают студенты за успехи в олимпиадах. Условием их получения в период обучения является участие в научной деятельности (семинары, публикации, научные конференции) и успешное прохождение промежуточной аттестации в вузе. При соблюдении этих условий по завершении обучения на бакалавриате они могут претендовать на получение этой же стипендии в магистратуре.

Ранее Никита Кологривый учредил именную стипендию.