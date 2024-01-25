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Президентские стипендии повысят до 30 тыс. рублей

Путин сообщил, что президентские стипендии повысят до 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин сообщил, что президентские стипендии повысят до 30 тыс. рублей. С таким заявлением он выступил на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, передает РИА Новости.

До этого решения президента размер стипендий составлял 20 тыс. в месяц. Стипендии получают студенты за успехи в олимпиадах. Условием их получения в период обучения является участие в научной деятельности (семинары, публикации, научные конференции) и успешное прохождение промежуточной аттестации в вузе. При соблюдении этих условий по завершении обучении на бакалавриате они могут претендовать на получение этой же стипендии в ходе обучения в магистратуре.

Студенты, получавшие грант не менее года, обязаны проработать в России в течение не менее 3 лет после завершения обучения в высшем учебном заведении или вернуть полученные средства.

В ноябре 2023 года Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.

Ранее в Госдуме предложили министру науки Фалькову ввести в вузах новогоднюю стипендию.

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