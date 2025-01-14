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В России учредят стипендию имени Жириновского

Минобрнауки хочет создать стипендию имени Жириновского
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Илья Питалев/РИА Новости

Министерство образования и науки России хочет создать стипендию имени Владимира Жириновского. Об этом сообщается в документе на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что стипендии имени В. В. Жириновского назначаются: студентам (курсантам) <...> имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления; аспирантам (адъюнктам) <...>, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления», — указано в документе.

Всего предлагается назначить не менее 10 стипендий студентам в размере 15 тыс. рублей и 10 стипендий аспирантам в размере 20 тыс. рублей — все стипендии будут выплачиваться ежемесячно.

До этого заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в заметках Жириновского нашел предсказание на 2025 год. По словам депутата, на одном из листов Жириновский написал: «2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, в границах славянского мира как максимум в 2040».

Ранее Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год.

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