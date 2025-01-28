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Никита Кологривый учредил именную стипендию

ГИТИС: актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов
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Пресс-служба Театра Эстрады

Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа. Об этом сообщили представители института в Telegram-канале.

Стипендия учреждена для студентов Мастерской Бориса Морозова. Кологривый признался, что не понаслышке знает, как студентам необходима финансовая поддержка. По словам артиста, он рассчитывал на подобную социальную помощь во время учебы в вузе, так как сам приехал из провинции.

«Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня», — поделился артист.

В декабре 2024-го Никита Кологривый стал самым популярным актером прошлого года на Кинопоиске. На втором месте оказался британский актер Джейсон Стэйтем, а замкнул тройку лидеров Леонардо Ди Каприо. Рейтинг составлен по анализу кликов пользователей на страницы звезд на Кинопоиске.

Самой популярной актрисой стала Ана де Армас, звезда фильмов «Достать ножи» и «Бегущий по лезвию 2049».

Ранее Кологривый признался, что российский рынок кино стал тесен для него.

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