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У границы Афганистана и Пакистана произошло землетрясение

EMSC: в Афганистане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9
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Depositphotos

Землетрясение зафиксировали на территории Афганистана в районе границы с Пакистаном. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 5,9. При этом эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 61 км от села Ишкашим, расположенного в Таджикистане, и 189 км от города Мингора, расположенного в Пакистане. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 89 км.

Какой-либо информации о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

13 апреля на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В EMSC рассказали, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 7:24 мск. Очаг природного катаклизма располагался на глубине всего 16 км.

Центр управления кризисными ситуациями при правительстве Таджикистана сообщил, что в результате стихийного бедствия были повреждены десятки зданий. На востоке страны выявили разрушение 94 домов.

Кроме того, при обрушении стены одного из жилых домов в Раштском районе под завалами оказался трехлетний ребенок. Его спасти не удалось.

Ранее в сафари-парке в США засняли на видео, как слоны защищали детенышей во время землетрясения.

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