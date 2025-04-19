У границы Афганистана и Пакистана произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали на территории Афганистана в районе границы с Пакистаном. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 5,9. При этом эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 61 км от села Ишкашим, расположенного в Таджикистане, и 189 км от города Мингора, расположенного в Пакистане. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 89 км.

Какой-либо информации о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

13 апреля на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В EMSC рассказали, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 7:24 мск. Очаг природного катаклизма располагался на глубине всего 16 км.

Центр управления кризисными ситуациями при правительстве Таджикистана сообщил, что в результате стихийного бедствия были повреждены десятки зданий. На востоке страны выявили разрушение 94 домов.

Кроме того, при обрушении стены одного из жилых домов в Раштском районе под завалами оказался трехлетний ребенок. Его спасти не удалось.

Ранее в сафари-парке в США засняли на видео, как слоны защищали детенышей во время землетрясения.