При землетрясении в Таджикистане погиб ребенок

Один ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане

В одном из сел Раштского района Таджикистана в результате землетрясения погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

«На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок», — рассказали в центре.

По предварительным данным, на территории сел Раштского района из-за землетрясения повреждены 17 жилых домов и одна школа.

Мощное землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км. Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики сообщил, что в результате ЧП оказались частично разрушены 17 жилых домов, находящихся в эпицентре подземных толчков.

Ранее россиянин рассказал о сильных толчках и качке дома из-за землетрясения в Таджикистане.