Сейсмологи понизили оценку магнитуды землетрясения в Таджикистане

EMSC понизил оценку магнитуды землетрясения в Таджикистане с 6,4 до 5,9

Специалисты понизили оценку магнитуды землетрясения, произошедшего в Таджикистане. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Изначально сообщалось, что магнитуда подземных толчков составила 6,4. Но впоследствии этот показатель изменили на 5,9.

Землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По информации EMSC, подземные толчки зафиксировали в 7:24 мск. Эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии более 170 км к юго-востоку от города Худжанд, а очаг — на глубине 16 км.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Узбекистана, жители республики также ощутили произошедшее в Таджикистане землетрясение. В эпицентре стихийного бедствия сила подземных толчков составила семь баллов, а на территории Узбекистана — от двух до трех баллов. В ведомстве уточнили, что к текущему моменту никаких сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

9 апреля самолеты МЧС РФ доставили 59 тонн гуманитарной помощи в Мьянму, пострадавшую от нескольких мощных землетрясений в конце марта. Тогда магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Афтершоки ощущались в ряде соседних стран, включая КНР и Таиланд.

Ранее в Японии предупредили о риске мощного землетрясения, из-за которого могут пострадать сотни тысяч человек.