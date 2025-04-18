Администрация Трампа потребовала от Гарварда раскрыть иностранное финансирование за 10 лет

WSJ: Белый дом требует от Гарварда раскрыть зарубежное финансирование за 10 лет

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Администрация президента США Дональда Трампа направила Гарвардскому университету запрос о предоставлении данных обо всех иностранных пожертвованиях, грантах и контрактах за последнее десятилетие. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на письмо Министерства образования США.

В письме президенту Гарварда Алану Гарберу министр образования Линда Макмэхон заявила, что университет ранее предоставлял «неполные и недостоверные» сведения за 2014–2019 годы.

«Это первый шаг, чтобы убедиться, что Гарвард не действует в интересах иностранных структур», — подчеркнула она.

Конкретных доказательств влияния из-за рубежа ведомство не привело.

«Мы соблюдаем закон и ежегодно отчитываемся о пожертвованиях от иностранных источников свыше $250 тыс., включая образовательные программы и публикации», — ответили в университете.

15 апреля президент США Дональд Трамп написал, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

Ранее сообщалось, что Гарварду могут запретить прием иностранных студентов.