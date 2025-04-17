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Гарварду могут запретить прием иностранных студентов

МВД США пригрозило Гарварду запретом на прием иностранных студентов
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Depositphotos

Министерство внутренних дел (МВД) США пригрозило Гарварду запретом на прием иностранных студентов. Об этом говорится на странице ведомства в социальной сети X.

Такая мера может быть предпринята, если до 30 апреля университет не передаст МВД сведения об иностранных студентах, подверженных антисемитизму, а также создающих угрозу другим студентам или сотрудникам. Также в ведомстве потребовали предоставить информацию о принятых в отношении их дисциплинарных мерах. По словам главы МВД США Кристи Ноэм, «аудитории Гарварда отравлены антиамериканской идеологией и взглядами в поддержку ХАМАС».

Перед этим министерство образования США лишило Гарвардский университет финансирования на $2,2 млрд. По данным СМИ, от руководства вуза потребовали, в частности, отказаться от программы разнообразия, равенства и инклюзивности ради сохранения финансирования. Однако 14 апреля в Гарварде подчеркнули, что не позволят правительству диктовать частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

Кроме того, президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвард безналогового статуса.

Ранее стало известно, что Трамп планирует остановить финансирование городов, защищающих незаконных мигрантов.

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