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В ЛНР в ночь на Пасху приостанавливается режим комендантского часа

Пасечник: в ЛНР на Пасху отменили комендантский час в большинстве районов
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«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм канал «РИА Новости»

Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на большей части территории республики в ночь на Пасху. Режим не будет действовать с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля, за исключением прифронтовых районов, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

Комендантский час сохранится в Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке. В Троицком округе, напротив, введены дополнительные ограничения: с 19 апреля запрет на выход из дома действует с 23:00 до 4:00.

«Соответствующие указы уже подписаны. Безопасность жителей остается приоритетом», — заявил Пасечник.

Режим комендантского часа в ЛНР действует ежедневно с 23:00 до 04:00.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Пасху в Кремле встретят, как встречают все православные христиане.

В этом году 18 апреля православные христиане всего мира отмечают Великую (Страстную) пятницу, самый страшный день Великого поста и Страстной седмицы — день пути Христа на Голгофу, его Распятия. В этот день пост становится особенно строгим. По церковным канонам не положено есть ничего, кроме воды и хлеба.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества на тему Пасхи.

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