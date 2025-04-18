Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на тему Пасхи

Мошенники создали в мессенджере Telegram порядка 11 ботов, в которых якобы можно получить подарок на Пасху в виде премиум-подписок на разные сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании F6.

По данным агентства, обнаруженные боты имеют русский интерфейс и были созданы недавно, однако ими уже успели воспользоваться порядка 120 тыс. человек.

«Мошеннические боты предлагают получить праздничный подарок, приз или премиум-подписку от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. В качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определенные Telegram-каналы «спонсоров», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, один из ботов был направлен на кражу аккаунтов в Telegram, другие мошеннические боты предлагали подписаться на каналы, распространяющие данные про инвестиционное мошенничество. Сами платформы рекламировались в TikTok, а также через Reels в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

За последнее время исследователи платформы зафиксировали рост использования символов Пасхи в таких мошеннических ботах. Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в F6 Евгений Егоров отметил, что для злоумышленников «нет моральных границ».

До этого заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники умело играют на праздничном настроении пользователей. Поэтому стоит насторожиться при получении поздравлений с вложениями или ссылками от незнакомцев или малознакомых людей.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.