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В Воронеже рассмотрят дело ректора ВГУ в закрытом режиме

Суд в Воронеже в закрытом режиме рассмотрит дело ректора ВГУ Ендовицкого
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Александр Полегенько/РИА Новости

Ленинский районный суд Воронежа начал разбирательство по делу ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой Юрия Трещевского в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья отметила, что согласно пункту 3 части 2 статьи 241 УПК РФ, данное судебное заседание будет проходить в закрытом формате.

Ссылка на статью УПК РФ, упомянутая судьей, устанавливает основания для проведения закрытых слушаний, включая дела, касающиеся преступлений против половой неприкосновенности и свободы личности.

Адвокат Юрия Трещевского сообщила агентству, что следующее заседание назначено на 24 апреля.

18 апреля в Ленинском районном суде Воронежа началось рассмотрение дела Дмитрия Ендовицкого, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, и Юрия Трещевского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Уголовное дело насчитывает 15 томов.

Ранее находящийся в СИЗО ректор ВГУ попросил перенести процесс в другой регион.

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