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Находящийся в СИЗО ректор ВГУ попросил перенести процесс в другой регион

Защита ректора ВГУ Ендовицкого запросила перенос суда в другой регион
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Российский союз ректоров

Защита ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого подала ходатайство о переносе судебного разбирательства в другой регион. Об этом сообщает портал «РИА Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По данным журналистов, адвокаты также потребовали изменить подсудность ректора.

Представители суда сообщили, что заседание по делу Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрия Трещевского, запланированное на 3 марта, было отменено из-за ходатайства защиты.

Ендовицкий обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере и в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Трещевский фигурирует в деле как посредник во взяточничестве. Уголовное дело насчитывает 15 томов.

С момента предъявления обвинения в июле 2024 года Ендовицкий находится в СИЗО. Мера пресечения ему продлена до 12 августа. На его имущество также наложен арест на сумму более 14,6 млн рублей. Трещевский находится под домашним арестом.

В конце февраля в Москве задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета Жанну Никонову по подозрению в растрате во время руководства вузом.

Ранее суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области.

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