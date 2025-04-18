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В центре Москвы эвакуировали торговый центр

В Москве эвакуировали торговый центр «Смоленский пассаж»

В Москве в торговом центре «Смоленский пассаж» на Смоленской площади проводится эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованных видеокадрах видны люди на улице, покидающие здание торгового центра. Другие подробности случившегося не сообщаются.

11 апреля сообщалось, что на юго-востоке Москвы в районе Зябликово прошла эвакуация в торговом центре.

15 марта эвакуация проходила в подмосковном ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар. Спустя неделю в Мытищах из-за «неучебной тревоги» эвакуировали ТЦ «Артимолл». Очевидцы сообщили, что почувствовали в воздухе запах гари.

Ранее вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит».

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