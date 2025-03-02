«Плачущие девочки без одежды слышали стрельбу»: что случилось в ТЦ в Мытищах

Вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит» в Мытищах. Посетитель оказался недоволен тем, что его не пустили внутрь, поэтому решил пустить в ход оружие. В результате три человека пострадали, а самого нападавшего задержали полицейские. Что известно о стрельбе в подмосковном ТЦ — в материале «Газеты.Ru».

С чего все началось

Около пяти вечера в торговом центре «Красный кит» раздались звуки выстрелов. Посетители в панике начали покидать здание.

«В момент стрельбы непосредственно в здании меня не было, в этот момент я подходила к зданию и увидела толпы людей, бегущих из ТЦ. Люди бежали в огромном количестве, все плакали, бежали в панике и без курток. Я и мама спросили, что случилось у девушки, которая бежала оттуда в панике, она ответила, что в торговом центре стрельба, стреляли несколько раз. Далее две плачущие девочки также без одежды лет 11-12 рассказали нам, что слышали выстрелы и в панике убежали с остальной толпой. Видела машины Росгвардии», — рассказала «Газете.Ru» очевидица случившегося Алина (имя изменено).

Другие очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что слышали по меньшей мере шесть выстрелов. По словам посетителей ТЦ, в числе раненых оказались охранники и стрелявший в них мужчина. По предварительной информации, стрельба началась после словесного конфликта.

«Выстрелы было слышно на втором этаже. Спустились на первый по эскалатору и через лавку Караваевых выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами», — отметили посетители ТЦ.

На место происшествия прибыли силовики.

Что говорят правоохранители

Пострадавшим во время стрельбы в ТЦ охранникам оказали помощь на месте.

«Просто поцарапались», — объяснил SHOT один из сотрудников службы безопасности и добавил, что посетителей торгового центра никто не эвакуировал.

Полицейские задержали стрелявшего. При себе у него был травматический пистолет.

«Сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов», — рассказали в прокуратуре Московской области.

Информацию о троих пострадавших подтвердили в пресс-службе подмосковного МВД.

«В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отчитались там.

Что известно о нападавшем и пострадавших

Открывший огонь мужчина сейчас находится в комнате охраны торгового центра, с ним проводятся следственные действия. По информации SHOT, задержанному 24 года, его зовут Данил П .

Молодой человек перебрался в столицу из Рязани, будучи подростком уже состоял на учете в полиции. Источники Telegram-канала Baza сообщили, что конфликт между ним и охранниками произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой, но отказался от досмотра. Пообщавшись с сотрудниками службы безопасности, он покинул здание, однако вскоре вернулся уже без сумки.

Охранники вновь решили досмотреть его, однако он в очередной раз отказался, после чего произошел конфликт со стрельбой. Выяснилось, что во время первого визита молодого человека в ТЦ охранники его избили.

По данным SHOT, ранения получили двое охранников — 40-летний Александр Е. и 39-летний Иван З. Источник «Известий» сообщил, что Иван З. получил огнестрельное ранение бедра.