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ТЦ в Мытищах эвакуирован из-за «неучебной тревоги»

В Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Красный кит»

В подмосковных Мытищах эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Красный кит», пишут местные Telegram-каналы.

По данным «Мытищи.Live», из здания вывели всех сотрудников и посетителей из-за «не учебной тревоги». На видео из ТЦ слышен звук сирены.

Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар.

2 марта вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит». Конфликт между ними произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой, но отказался от досмотра. В ходе перепалки мужчина распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. В результате его действий три человека пострадали, а самого нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появилось видео с эвакуацией жителей из Курской области.

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