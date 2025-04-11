В Москве проводят эвакуацию в торговом центре

На юго-востоке Москвы в районе Зябликово прошла эвакуация в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Уточняется, что эвакуация проходила в торговом центре «Облака». Подробности случившегося не раскрываются.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге замечен сильный пожар в здании торгового центра «Гринвич». Позднее стало известно, что прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за сбоя в электрощитовой. Пострадавших в результате пожара нет.

15 марта эвакуация была в подмосковном ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар. Спустя неделю в Мытищах из-за «неучебной тревоги» эвакуировали ТЦ «Артимолл». Очевидцы сообщили, что почувствовали в воздухе запах гари.

Ранее вооруженный мужчина открыл огонь по охранникам торгового центра «Красный кит».