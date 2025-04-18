Ректора ПсковГУ оставили под стражей по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе арест ректора ПсковГУ Ильиной по делу о хищении 10 млн рублей

Псковский областной суд оставил в силе решение об аресте ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, обвиняемой в хищении десяти миллионов рублей из бюджета образовательного учреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Избранная мера пресечения в отношении ректора Псковского государственного университета оставлена без изменения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сторона защиты обратилась в суд с жалобой на принятое решение об аресте ректора, поскольку у следствия нет достаточных оснований, чтобы говорить о том, что Ильина, находясь на свободе, может воспрепятствовать уголовному делу.

Таким образом, ректора оставили под стражей до 7 июня текущего года.

До этого пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области обнародовала фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у ректора. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения. На одной из пар сережек можно заметить ценник в 414 900 рублей.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что кампус ПсковГУ превратился в заброшку.