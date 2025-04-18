Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.
Ликвидация беспилотников прошла в период с 14:00 до 14:40 по московскому времени.
Над Ковровским районом Владимирской области сбили пять украинских беспилотников. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. На месте, как уточнил глава региона, работают сотрудники специальных служб.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре за сутки совершили 10 атак на объекты энергетики в семи регионах России. До этого ТАСС сообщал, что удары Вооруженных сил Украины по российским объектам энергетики были зафиксированы с 18 марта по 16 апреля в 15 регионах.
Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.