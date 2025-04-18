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Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны: над Курской областью силы ПВО сбили два украинских беспилотника
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

Ликвидация беспилотников прошла в период с 14:00 до 14:40 по московскому времени.

Над Ковровским районом Владимирской области сбили пять украинских беспилотников. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. На месте, как уточнил глава региона, работают сотрудники специальных служб.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре за сутки совершили 10 атак на объекты энергетики в семи регионах России. До этого ТАСС сообщал, что удары Вооруженных сил Украины по российским объектам энергетики были зафиксированы с 18 марта по 16 апреля в 15 регионах.

Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.

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