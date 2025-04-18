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Туристический бизнес из Анапы получит налоговую отсрочку

Пострадавший от утечки мазута туристический бизнес получит отсрочку по налогам
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти намерены предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов компаниям туристической отрасли, пострадавшим от загрязнения окружающей среды мазутом. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, пишет РБК.

В ходе брифинга в правительственном координационном центре Вахруков отметил, что отсрочка коснется налога на имущество организаций, земельного налога и страховых взносов.

Решение правительства вступит в силу с февраля по октябрь 2025 года. Оплата перенесена на конец года. Поддержку получат более 1200 юридических и физических лиц, включая отели, гостиницы, санатории, а также организации, занимающиеся детским отдыхом (аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, турфирмы).

Вахруков подчеркнул тесное сотрудничество Минэкономразвития с представителями туристической отрасли и отраслевыми ассоциациями.

«Рассчитываем, что и в текущей ситуации бизнес будет идти навстречу потребностям отдыхающих, формировать для путешественников гибкие условия», — подчеркнул замминистра.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для летнего отдыха из-за повторных разливов мазута.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти продолжают готовить побережье к курортному сезону.

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