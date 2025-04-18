Власти Свердловской области ответили на переделку памятника Ленину в скейт-рампу

Скейт-площадку на памятнике Владимиру Ленину в Верхней Пышме Свердловской области перенесут в другое место. Об этом сообщил председатель городской думы Иван Зернов, его слова приводятся на сайте городской администрации.

По его словам, исторически на площадке между Ледовой ареной и Дворцом культуры «Металлург» всегда собирались дети. На этом же месте располагается памятник Ленину, из-за чего в народе пошла присказка «встретимся у Ленина».

«Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка», — заявил Зернов.

Председатель добавил, что скейт-парк по проекту запланирован в другом месте и монумент не будет использован в качестве рампы. Он подчеркнул, что на месте строится площадка по городскому проекту, за который проголосовали местные жители.

До этого секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что перестройка памятника Владимиру Ленину сравнима с акцией Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году. По его словам, в преддверии 80-летия Победы подобные проекты недопустимы.

18 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадки для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы.

Ранее в КПРФ заявили, что скейт-парк у Ленина — это как пожарить шашлык на Вечном огне.