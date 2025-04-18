В КПРФ заявили, что скейт-парк у Ленина — это как пожарить шашлык на Вечном огне

Строительство в Верхней Пышме скейт-парка вокруг памятника Ленину — это осквернение памяти вождя, которое должно караться по закону. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко. Самим скейтерам новый парк вокруг фигуры советского вождя понравился.

«Памятник на то и памятник, что он олицетворяет память и сакральность определенную. Поэтому все действия, связанные с осквернением памятников, подходят под преступность, что мы видели на примере Украины, когда начали с порушения памятников Ленина, продолжают с разрушением памятников государям российской империи и заканчивают порушенными памятниками классиков великой русской литературы. Это осквернение в любом случае, поэтому любое осквернение государством должно караться по закону. Много провокационных действий в отношении памятников Ленина делается, но это вызывает категорические противодействия людей, и, соответственно, все провокационные действия вокруг памятников Ленина раскалывают общество. А президент неоднократно говорил, что в условиях внешних вызовов сплочение общества должно быть принципиальным», — сказал он.

Ющенко сравнил строительство скейт-парка с приготовлением шашлыка на Вечном огне. И со взрывом памятника герою ВОВ.

«Никогда таких вещей в принципе не должно быть. И мы не должны вообще это обсуждать в нормальном государстве, с нормальными руководителями. Я не знаю, кто это допустил. Но я думаю, что должны обсуждать этот вопрос правоохранительные органы. Это ничем не отличается от осквернения памятника Великой отечественной войны, когда типа, а что такого, мы там жарим шашлык на Вечном огне. Ну, тут такого ничего страшного же, правильно? А это является преступлением прямым. А ничего страшного, мы решили взорвать памятник, например, герою Великой Отечественной войны? Ну вот он нам мешает. Ничего же страшного, правильно? И дальше пойдет и поедет. С этого начиналось на Украине. Мы этого хотим? К чему мы тогда придем? Памятник на то и памятник, что он охраняем сакральной памятью, вокруг него сакральность. И память народа как как раз воспитывает памятник, он должен воодушевлять память народа и должен быть храним государством», — добавил он.

18 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадку для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы.

Авторы проекта из команды Legato Construction, которых цитирует «Подъем», рассказали, что скейт-парк заказала администрация города. Первоначально площадка должна была быть обстроена вокруг памятника, однако создатели решили интегрировать монумент в пространство для катания. Представители компании уточнили, что у них были сомнения в реализации этой идеи, но «все получилось благодаря открытому диалогу». И добавили, что сами скейтеры площадку оценили только положительно.

Ранее в Самарской области выставили на продажу памятник Ленину.