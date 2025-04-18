Турпоток в Крым близится к показателям 2021 года

Мурадов: турпоток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года

Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«У нас благоприятная обстановка, все готово к приему большого количества туристов. Напомню, в 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов. Сейчас мы возвращаемся к прежним нормам», — сказал он.

Отмечается, что турпоток в Крым в 2024 году составил 6 млн человек, годом ранее полуостров посетили на 800 тысяч туристов меньше.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турпоток из России в Анталью упал по итогам I квартала 2025 года на 20,1% в годовом выражении.

В январе чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал, что антироссийские санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность пляжного отдыха в Крыму и Севастополе.