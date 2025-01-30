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В посольстве РФ назвали причины проблем в работе российских карт в Турции

Посол России Ерхов: санкции создали проблемы в работе карт «Мир» в Турции
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Murad Sezer/Reuters

Антироссийские санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции. Об этом рассказал в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

По его словам, в настоящее время в республике не работают многие российские банковские карты, прежде всего, карта «Мир».

Дипломат призвал всех, кто планирует поездки в Турцию, заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или иметь при себе определенное количество наличных денег.

21 ноября 2024 года США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее сообщалось, что санкции США против Газпромбанка подорвали интерес российских туристов к поездкам в Турцию.

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