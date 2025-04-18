Юрист раскрыла суть претензий к российскому разработчику лекарства от рака

Юрист Гриценко: иск к разработчику лекарства от рака – это хозяйственный спор

В России появилось уникальное лекарство от рака, но на разработчика, компанию «Афотид», подали в суд. Эффективность препарата в ходе разбирательств не рассматривалась – речь идет об обычном хозяйственном споре, объяснила на стриме 360.ru медицинский юрист Ирина Гриценко.

«Я бы хотела акцентировать внимание, что в данном случае было рассмотрение по основанию наличия у нас госконтракта. И вопрос стоял, исполнен этот госконтракт или нет. То есть фактически суд рассматривал обыкновенный хозяйственный спор», — отметила Гриценко, подчеркнув, что вопрос об эффективности лекарства не ставился.

Суду компания-разработчик представила документы обо всех обстоятельствах регистрации препарата, наличии отзывов и разрешения, производстве, депонировании штамма. Суд не рассматривал, как именно работает лекарство, заключила юрист.

Напомним, суд пришел к выводу, что в России в рамках исполнения госконтракта был разработан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. Минпромторг пытался расторгнуть контракт и взыскать средства с разработчика, но апелляционная инстанция сочла, что обязательства были фактически исполнены, а задержки вызваны объективными причинами. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее онколог прокомментировал заявление о создании в России препарата от рака.