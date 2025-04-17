Суд пришел к выводу, что в России создан не имеющий аналогов препарат от рака

Суд пришел к выводу, что в России в рамках исполнения госконтракта был разработан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. По данным суда, средство под названием «Афотид» уже применяется на добровольцах и допущено к клиническим исследованиям в семи медцентрах. Минпромторг пытался расторгнуть контракт и взыскать средства с разработчика, но апелляционная инстанция сочла, что обязательства были фактически исполнены, а задержки вызваны объективными причинами.

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что в рамках исполнения государственного контракта разработан препарат для лечения онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — говорится в постановлении суда.

При этом сообщается, что препарат «Афотид» уже используется для лечения рака на добровольцах.

Суть дела

Иск против компании ООО «Лина М» из города Королев был подан министерством промышленности и торговли России.

Минпромторг требовал расторгнуть госконтракт от 2014 года на сумму 150 млн руб.

Он был заключен в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний».

Минпромторг также просил взыскать с разработчика более 117 млн руб. как неотработанный аванс и свыше 80 млн руб. процентов за пользование бюджетными средствами. По версии истца, срок выполнения научно-исследовательских работ был превышен более чем на шесть лет, а результат не имел потребительской ценности для заказчика.

Позиция суда

Суд первой инстанции в ноябре 2023 года расторг контракт и удовлетворил часть требований Минпромторга, обязав «Лина М» вернуть 117 млн руб., но отказался взыскивать проценты. Обе стороны обжаловали решение.

В ходе апелляционного разбирательства суд установил, что работы по контракту были выполнены, а задержки возникли по объективным причинам.

Потому что разрешение на клинические испытания было выдано с годовым опозданием, затем исследования приостанавливались из-за пандемии COVID-19 и ограничений на набор добровольцев. Дополнительно суд учел, что в условиях западных санкций компании пришлось создать отечественное научное оборудование, включая гомогенизатор полимерных частиц высокого давления.

Препарат «Афотид»

По данным суда, результатом НИОКР стал препарат «Афотид», который уже применяется для лечения онкологических заболеваний на добровольцах.

Его безопасность подтверждена документально, а проведение клинических исследований разрешено в семи специализированных медицинских учреждениях, заявил суд.

Апелляционная инстанция признала, что в результате исполнения контракта создан «социально значимый для общества препарат», позволяющий лечить рак вне зависимости от стадии заболевания. В связи с этим сумма взыскания была снижена до 14 млн рублей.

Ранее в открытых источниках не публиковались научные рецензии или статьи о препарате «Афотид» в международных базах данных. Дальнейшая проверка эффективности и уникальности разработки возможна по мере завершения клинических исследований.