Онколог прокомментировал заявление о создании в России препарата от рака

Чтобы оценить громкие заявления о создании в РФ препарата от рака, не имеющего аналогов в мире, нужно дождаться результатов клинических испытаний и научных статей. Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделением лекарственного лечения №4 НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Румянцев.

Он подчеркнул, что сегодня в рецензируемых научных изданиях отсутствуют какие-либо упоминания результатов исследований данного препарата.

До этого сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата от рака, не имеющего аналогов в мире, говорится в материалах дела.

В постановлении суда отмечается, что препарат «Афотид» уже применяется для лечения онкозаболеваний. Также была доказана безопасность средства, говорится в публикации. Суд подчеркнул, что клинические исследования разрешено проводить в семи клинических центрах.

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