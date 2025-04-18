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На Украине нашли рынок с «трофеями» из Курской области

На рынке в Киеве засняли магазин с трофеями, добытыми в Курской области
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Telegram-канал Дневник Мракоборцев

В сети появились снимки с одного из рынков в Киеве, на котором продают добытые в Курской области трофеи. Фотографии обнародовал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

На кадрах видно, что в ходе вторжения в российский регион бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали даже старые телефоны и роутеры.

«Особенно в ходу иконы, медали, старые книги — все, что можно перепродать коллекционерам в Европе», — отметили авторы материала.

При этом они подчеркнули, что по «кодексу воина» трофеем можно называть только вещи, взятые у побежденных противников. Но продавцы на рынке в Киеве используют это слово для обозначения предметов, украденных у мирных граждан.

17 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ВСУ потеряли до 74 780 военнослужащих за все время с момента вторжения в Курскую область. Также российские солдаты вывели из строя несколько тысяч единиц техники украинских формирований, в том числе 410 танков и 334 боевые машины пехоты.

На следующий день журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что сейчас подразделения Вооруженных сил РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь в Курской области. В частности, военные продолжают попытки вытеснить ВСУ с территории местного мужского монастыря.

Ранее журналисты опубликовали кадры штурма монастыря в Горнали.

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Атаки на Курскую область
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