Российская армия уничтожила до 165 военнослужащих в ходе вытеснения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий российские войска уничтожили два танка, боевую машину пехоты, а также пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74780 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты», — говорится в публикации.

Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории российского региона продолжается, заключили в оборонном ведомстве.

В свою очередь бойцы группировки «Север» ударили по пяти бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Боевые столкновения произошли в районе населенного пункта Горналь. Кроме того, был нанесен удар по противнику на территории Сумской области Украины. Живая сила и техника противника были атакованы в районе поселков Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

Кроме того, было опубликовано видео из освобожденного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь в Курской области. Монастырь на протяжении нескольких недель был ключевым опорным пунктом ВСУ из-за своего расположения на господствующей над районом высоте.

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