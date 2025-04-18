В силовых структурах описали ситуацию в Горнали в Курской области

Российские военнослужащие в настоящее время участвуют в ожесточенных боях в селе Горналь в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

«Идут ожесточенные бои», — рассказал источник, описывая ситуацию в населенном пункте.

Он добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают предпринимать попытки выбить украинские формирования с территории местного монастыря. Речь идет о Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре.

16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений за монастырь в Горнали составили около 200 солдат. В штурме религиозного учреждения принимали участие бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

На следующий день пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удары по местам скопления личного состава и техники пяти бригад ВСУ в Курской области. Позиции украинских формирований находились в районе Горнали.

Ранее в сети появились кадры штурма мужского монастыря в Горнали.