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Появилось видео штурма курского монастыря с заблокированными военными ВСУ

Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области
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Telegram-канал Mash

Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, в котором были заблокированы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

Как сообщает канал, снайперы и FPV-дроны постоянно атакуют украинских военнослужащих, «стоит им только высунуться». Предварительно, противник уже потерял до 50 бойцов.

Накануне в силовых структурах РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили украинских штурмовиков из числа сил специальных операций возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По их информации, командование ВСУ пытается перебрасывать личный состав в район курского хутора.

11 апреля Telegram-канал Mash написал, что бойцы ВС РФ штурмовали Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. По его данным, в монастыре уже более недели заблокированы около 300 украинских военных из 128-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.

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