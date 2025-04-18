Россиян ждет укороченный рабочий день перед майскими праздниками

Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что это связано с тем, что четверг, 1 мая, — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе.

До этого в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туроператоры в этом году вынуждены отказывать в приеме некоторым группам иностранных туристов из-за дефицита мест в отелях Санкт-Петербурга.

Также в АТОР выявили наиболее популярные программы у туристов — гости желают посмотреть классическую программу: Эрмитаж, Петергоф.

До этого экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас напомнил, что в этом году приуроченные к майским праздникам выходные разделены на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Эксперт отметил, что между ними у россиян при пятидневной рабочей неделе будет три рабочих дня — 5, 6 и 7 мая.

Ранее россиянам назвали месяцы, в которые невыгодно брать отпуск.