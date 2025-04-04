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Россиянам назвали месяцы, в которые невыгодно брать отпуск

Юрист Георгиева: май и июнь являются невыгодными месяцами для отпуска
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TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году являются май и июнь. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, при расчете зарплаты ее делят на количество отработанных дней, при выплате отпускных — на число календарных, поэтому отдыхать в месяц с большим количеством праздников невыгодно. Юрист уточнила, что рабочий день в эти месяцы будет стоить дороже.

«Учитывая это, больше всего потеряют в деньгах сотрудники, которые возьмут отпуск в мае или июне: здесь будет всего 18 и 19 рабочих дней соответственно. <...> Наиболее выгодно взять отпуск в июле или октябре, где будет 23 рабочих дня. Также неплохо отдохнуть в сентябре, где 22 рабочих дня», — отметила Георгиева.

Она добавила, что сотрудники смогут выиграть в финансовом плане, если будут брать девять дней отпуска с субботы по воскресенье. В этом случае им оплатят еще и выходные дни, заключила эксперт.

Исследование сервисов «Авиасейлс» и СБЕР ЕАПТЕКА, поступившее в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что почти каждый четвертый россиянин — 22% — не брал отпуск в 2024 году по сравнению с 12% в 2022 году. Из 22% россиян, оставшихся без отпуска, 12% планировали отдых, но их планы сорвались, а 10% даже не рассматривали такой возможности.

Ранее ученые выяснили, что снижает желание сотрудников уволиться с работы.

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