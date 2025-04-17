Россиянам напомнили о разделении майских праздников в 2025 году

В этом году приуроченные к майским праздникам выходные разделены на два периода – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, напомнил экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Между ними у россиян при пятидневной рабочей неделе будет три рабочих дня – 5, 6 и 7 мая, отметил он в беседе с RT.

Эксперт напомнил о возможности взять отпуск на три рабочих дня, увеличив таким образом выходные до 11 дней. При этом с точки зрения финансовой выгоды отдых в мае проигрывает, так как рабочих дней в этом месяце меньше, исходя из чего стоимость каждого рабочего дня ниже, отметил эксперт.

«Для тех, кто работает по сменному графику, ситуация другая. Если рабочая смена выпадает на праздничный день, он должен быть оплачен в повышенном размере — или предоставлен дополнительный день отдыха. Вопрос решается по согласованию с работодателем», — пояснил экономист.

До этого юрист Алла Георгиева назвала май и июнь самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году. Она добавила, что сотрудники смогут выиграть в финансовом плане, если будут брать девять дней отпуска с субботы по воскресенье. В этом случае им оплатят еще и выходные дни, заключила эксперт.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы пожертвовать отпуском ради работы.