Стало известно о нехватке мест в отелях Петербурга на майские праздники

Туроператоры в этом году вынуждены отказывать в приеме некоторым группам иностранных туристов из-за дефицита мест в отелях Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Майские праздники стали востребованным периодом для въездного туризма в России. Открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Петербурге пользуются особой популярностью у туристов из стран Азии и Ближнего Востока», — отметили там.

Однако дефицит мест и высокие цены на размещение в отелях Петербурга привели к ограничению туристического потока. Дополнительную сложность создавало транспортное сообщение между Москвой и Петербургом: билеты на «Сапсаны» и самолеты быстро заканчивались, а цены существенно росли.

Также в АТОР выявили наиболее популярные программы у туристов — гости желают посмотреть классическую программу: Эрмитаж, Петергоф.

До этого экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас напомнил, что в этом году приуроченные к майским праздникам выходные разделены на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Эксперт отметил, что между ними у россиян при пятидневной рабочей неделе будет три рабочих дня – 5, 6 и 7 мая.

Ранее россиянам назвали месяцы, в которые невыгодно брать отпуск.