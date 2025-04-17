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В Башкирии потушили пожар в цехе по производству лодок

МЧС: в Башкирии потушили пожар в цехе по производству лодок
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Уфе пожарные потушили пожар в цехе по производству лодок на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Башкирии.

«Пожар в цеху по производству лодок в Уфе полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров», — рассказали там.

Утром в четверг, 17 апреля, стало известно, что в столице Республики Башкортостан на улице Турбинная горит цех по производству лодок из поливинилхлорида (ПВХ). Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации привлекли, как отмечали в ведомстве, 40 сотрудников и 10 единиц техники. Позднее стало известно, что пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в цеху по производству лодок из ПВХ.

В этот же день на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26.

Ранее на видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке.

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