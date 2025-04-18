Студента Дукаева сочли «социально опасным»

Подозреваемого в содействии терроризму студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева суд признал «социально опасным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», — указано в документах.

Уточняется, что суд постановил продлить Дукаеву срок содержания под стражей до 21 мая.

Студента РУДН Арби Дукаева задержали по подозрению в вербовке сторонников террористической организации в декабре 2024 года.

До этого депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что России необходимо ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем для того, чтобы оградить страну от возможного приезда террористов.

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