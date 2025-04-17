Школьник из Волгоградской области угрожал терактами в Югре

Волгоградский подросток угрожал терактами в ХМАО по указанию анонимного куратора из сети. Об этом сообщает УМВД Волгоградской области.

По данным следствия, с 17-летним юношей в сети связались неизвестные. Злоумышленники предложили молодому человеку заработать, рассылая сообщения о минировании социальных объектов в Югре, юноша согласился.

За 2024 год он отправил не менее пяти электронных писем о минировании в нескольких школах и торговых центрах, однако обещанного вознаграждения от «работодателя» так и не получил. Каждое сообщение проверяли спецслужбы, однако угрозы не подтвердились. Юношу задержали, возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Омске школьник решил отомстить однокласснику из-за ссоры и от его имени сообщил о бомбе в магазине. В правоохранительные органы обратились работники супермаркета на улице Бородина. Они обнаружили записку, в которой неизвестный обещал заминировать магазин, «бомба» должна была взорваться 23 февраля. Подозреваемого нашли. Им оказался 14-летний школьник из Советского округа, он объяснил, что написал угрозу, чтобы отомстить своему однокласснику после недавней ссоры. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Ранее семиклассник угрожал взорвать школу в Нижегородской области.