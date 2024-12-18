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В Госдуме назвали способ оградить Россию от террористов

Депутат Матвеев: визовый режим России со Средней Азией защитит от террористов

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Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что России необходимо ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем для того, чтобы оградить страну от возможного приезда террористов. Его слова приводит NEWS.ru.

«Существование открытой границы, безвизовый режим, являются абсурдом в ситуации, когда страна воюет», — сказал он.

По его словам, на территории РФ законно находится большое количество мигрантов, а «сотни тысяч получили паспорта РФ».

«Избежать полностью вербовки представителей различных диаспор не получится», — отметил Матвеев.

По словам Матвеева, визовый режим сократит данные риски, и оптимальный вариант — визовый режим со странам Средней Азии и Закавказья.

Накануне на Рязанском проспекте в Москве был совершен теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, 54-летнего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. ФСБ задержала возможного исполнителя преступления — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракт в отношении начальника войск РХБЗ.

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