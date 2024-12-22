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В Москве задержали студента по подозрению в вербовке сторонников террористов

ТАСС: студент РУДН задержан по подозрению в вербовке сторонников террористов
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, студент обучается на втором курсе университета. Задержанный Арби Дукаев является гражданином России. Он не был ранее судим и нигде не работал.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма»)», — поделился источник в правоохранительных органах.

До этого депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что России необходимо ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем для того, чтобы оградить страну от возможного приезда террористов.

По его словам, в России законно находится большое количество мигрантов, а «сотни тысяч получили паспорта РФ».

Ранее Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов.

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