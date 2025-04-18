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Депутат Госдумы рассказал о пенсионных изменениях с мая

Гаврилов: некоторые категории пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты
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Depositphotos

В мае 2025 года в силу вступят изменения, предусматривающие право на получение единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем более 25 лет. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что выплата в 80 тысяч рублей будет назначена инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест насильственного содержания, вдовам и вдовцам участников войны.

В случае членов летных экипажей и работников угольной промышленности выплаты носят компенсационный характер, а также требуют предварительного подтверждения стажа и условий труда.

Накануне сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова заявила, что в России нужно индексировать пенсии работающим россиянам на столько баллов, сколько они зарабатывают в течение года.

Ранее россиян предупредили о риске остаться без страховой пенсии.

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