Сенатор призвала к справедливой индексации пенсий работающих россиян

В России нужно индексировать пенсии работающим россиянам на столько баллов, сколько они зарабатывают в течение года. Это было бы справедливо, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Несмотря на то, что в России с 1 января 2025 года идет индексация пенсий работающих пенсионеров на тот же уровень, что и неработающих, эта индексация происходит именно к начисленной пенсии. К тому же, имеется ограничение по количеству пенсионных баллов, которые может заработать пенсионер за каждый календарный год. Если работающий человек — не пенсионер имеет возможность заработать до 10 пенсионных баллов в год, то для работающих пенсионеров количество баллов за год ограничивается только тремя. Разработчики существующей пенсионной системы объясняли такую особенность тем, что полная индексация пенсий работающим пенсионерам нарушает принцип солидарной пенсионной системы, так как в этом случае работающий пенсионер сразу забирает заработанные деньги из Социального фонда России, обеспечивая сам себя. Я не считаю это справедливым. На мой взгляд, было бы правильно индексировать пенсии работающим пенсионерам на столько баллов, сколько они зарабатывают в течение года. Это будет хорошим стимулом для них продолжать работу, что немаловажно в сегодняшних условиях дефицита кадров», — сказала Епифанова.

С февраля 2025 года средняя пенсия неработающих россиян составляет 25 тыс. рублей, а неработающих — более 23 тыс. рублей.

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