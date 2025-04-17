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Финансовый эксперт предупредила россиян о риске остаться без страховой пенсии

Гукасова: без отчислений в Социальный фонд гражданин рискует остаться без пенсии
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которые на протяжении трудовой карьеры не делали страховые взносы в Социальный фонд, рискуют остаться без выплат. Об этом РИА Новости рассказала директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова.

Она подчеркнула, что работодатель платит за сотрудника страховые взносы с официального дохода. Взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии.

По словам Гукасовой, официальное трудоустройство влияет на размер пособия по беременности, а также на больничные выплаты.

Эксперт подчеркнула, что россияне могут рассчитывать на социальную пенсию, если им не удалось наработать необходимый стаж для назначения страховых выплат.

Гукасова добавила, что размер социальной пенсии в 2025 году составляет 8 824,08 рубля в месяц.

До этого юрист Илья Русяев заявил, что добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР) помогут россиянам повысить пенсию, даже если они работают неофициально или временно не трудятся.

Ранее в Госдуме ответили, кто из россиян получит прибавку к пенсии в мае.

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