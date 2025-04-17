В аэропорту Астрахани ограничили прием самолетов

Аэропорт Астрахани ввел ограничения на прием и отправление самолетов

Аэропорт города Астрахани ограничил прием и отправление самолетов «для обеспечения безопасности». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18:30 мск введены в аэропорту Астрахань», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Как сообщала Росавиация, это связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действовали до устранения потенциальных рисков. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проводили проверки систем. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.

Спустя некоторое время ограничения на посадку и вылет в аэропорту Волгограда сняли.

Ранее сообщалось, что пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой.