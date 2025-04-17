ВСУ попытались атаковать Астраханскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Астраханской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеский беспилотник сбили около 19:00 мск.

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области при помощи беспилотников. Обошлось без пострадавших. Губернатор региона Александр Богомаз обвинил украинских военных в том, что у них нет «ничего святого».

17 апреля три украинских беспилотника-камикадзе вертолетного типа атаковали Энергодар в Запорожской области. По словам главы города Максима Пухова, один из беспилотников уничтожили возле детской юношеской спортивной школы, второй — упал и взорвался на пустыре неподалеку от электроподстанции «Луч», а третий — сдетонировал на дереве в районе школы бокса. Пухов попросил жителей Энергодара сохранять осторожность и избегать открытых пространств.

Ранее российские военные научились принудительно сажать украинский БПЛА «Фурия 2».