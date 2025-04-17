Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ попытались атаковать Астраханскую область

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Астраханской областью
close
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Астраханской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеский беспилотник сбили около 19:00 мск.

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области при помощи беспилотников. Обошлось без пострадавших. Губернатор региона Александр Богомаз обвинил украинских военных в том, что у них нет «ничего святого».

17 апреля три украинских беспилотника-камикадзе вертолетного типа атаковали Энергодар в Запорожской области. По словам главы города Максима Пухова, один из беспилотников уничтожили возле детской юношеской спортивной школы, второй — упал и взорвался на пустыре неподалеку от электроподстанции «Луч», а третий — сдетонировал на дереве в районе школы бокса. Пухов попросил жителей Энергодара сохранять осторожность и избегать открытых пространств.

Ранее российские военные научились принудительно сажать украинский БПЛА «Фурия 2».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами