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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту города Волгограда (Гумрак) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были сняты в 17:22 по московскому времени.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, совершавших рейсы в Волгоград.

До этого стало известно, что аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Как сообщала Росавиация, это связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действуют до устранения потенциальных рисков. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проводят проверки систем. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.

16 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были временно введены в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что авиадиспетчеры будут временно называть Волгоград и Санкт-Петербург Сталинградом и Ленинградом.

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