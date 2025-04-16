10% с укреплений на границе. За что арестован экс-губернатор Курской области

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный департамент МВД России предъявил обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ.) экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения», — добавила Волк.

В МВД уточнили, что Смирнов и Дедов были задержаны в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей , которые были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В ходе расследования было установлено, что экс-губернатор и его заместитель руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги.

Волк отметила, что следствие планирует обратиться в Мещанский районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Алексея Смирнова уже доставили на заседание.

По данным Mash, экс-губернатора Курской области задержали утром 16 апреля в Курске — силовики пришли к нему домой. Telegram-канал сообщал, что показания на Смирнова дал ранее арестованный бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Алексей Смирнов был главой Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он сам подал в отставку 5 декабря, заявив, что переходит на другую должность. Исполняющим обязанности губернатора президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял такое решение необходимостью кризисного управления.

Mash уже тогда связывал уход Смирнова с поста главы региона с хищениями при строительстве защитных сооружений и укреплений на границе с Украиной. Telegram-канал писал, что в поле зрения правоохранителей могут попасть его заместители Алексей Дедов и Роман Денисов. Они оба уволились в начале 2025 года с разницей в две недели.

10% с каждого контракта

По информации Mash, следствие считает, что экс-губернатор и его заместитель получали по 10% от каждого контракта «Корпорации развития Курской области».

Организация, будучи генподрядчиком, заключила договоры с субподрядными организациями на сумму свыше 15 млрд руб., сообщал Telegram-канал. Большая часть из них была получена юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до заключения госконтрактов . В каждой из таких фирм официально работали до двух человек. Все это, как уточнил Mash, происходило под руководством Владимира Лукина и наблюдением Алексея Смирнова.

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«С помощью Смирнова Лукин смог «правильно распределить» (найти нужных подрядчиков, которые бы согласились откатить 10% от стоимости контракта) почти 20 млрд бюджетных рублей, которые были направлены на оборонное строительство», — говорится в публикации.

Дело о «зубах дракона»

Генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями через две недели после отставки Смирнова. Также были задержаны и арестованы заместители Лукина Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В январе Генпрокуратура потребовала взыскать с ответчиков, которыми выступали 10 человек и семь компаний, более 3,2 млрд руб., присвоенных на контрактах по возведению оборонных сооружений.

По версии ведомства, в период с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области выделили 19,4 млрд рублей на сооружения для «защиты страны от военной агрессии Украины». В том числе — линии из бетонных пирамид, которые называют «зубами дракона», рвов, опорных пунктов и т.д. Генподрядчиком, по указанию экс-главы региона Алексея Смирнова, было выбрано АО «Корпорация развития Курской области» .

Обвиняемые, как отметили в Генпрокуратуре, воспользовались своим служебным положением в личных целях и интересах доверенных лиц. Лукин, Грабин и Мартьянова получили 805 млн рублей за содействие при заключении договоров. Аффилированные компании при этом лишь имитировали выполнение работ.

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В итоге суд взыскал с бывших руководителей «Корпорации развития Курской области» и еще нескольких организаций 4,1 млрд рублей.

18 марта «Коммерсантъ» сообщил, что уголовные дела, связанные с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных сооружений, будет расследовать Центральный аппарат МВД России. По данным издания, такое решение приняла Генпрокуратура.

«Дела будут объединены, а для их расследования сформирована следственно-оперативная бригада. Действия обвиняемых она может квалифицировать по более тяжкой статье УК — об организации преступного сообщества или участии в нем», — писала газета.