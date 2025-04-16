Экс-губернатор Курской области отрицает вину в мошенничестве

Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области, обвиняемый в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вину в мошенничестве отрицает», — заявил представитель правоохранительных органов.

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Ранее их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий.